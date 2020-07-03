Запад может не ответить на агрессию Москвы этой осенью, - Бен Ходжес
Кремль проводит дезинформационную кампанию на Юге Украины.
Существует немало идеальных условий, позволяющих РоSSии напасть на Украину уже этой осенью. При этом Запад на агрессию РФ может не отреагировать.
Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил генерал-лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.
"Я бы не хотел употреблять здесь выражение «идеальный шторм». Впрочем, существует немало идеальных условий, чтобы Кремль решил: можно провести наступление (против Украины, - LB.ua), на которое Запад не сможет отреагировать надлежащим образом", - сказал он.
Ходжес напомнил, что Москва может воспользоваться военными учениями "Кавказ - 2020" для прикрытия агрессии в Херсонской области. По его словам, начиная с сентября, Европа и США будут отвлечены внутренними проблемами, им будет сложнее реагировать на роSSийскую агрессию.
"В ходе учений у РоSSии появляется медицинский транспорт, маневренность всего, что ей может понадобится, центр управления войсками. И добавьте к этому всему тот факт, что Европа и Соединённые Штаты отвлечены, что им попросту не до вас. В сентябре 2020 года вступят в самый разгар президентские выборы в Америке. Многие отнесутся предвзято к любой предоставляемой информации о событиях в вашем регионе", - отметил Ходжес.
В то же время генерал подчеркнул, что сейчас на Юге Украины проводится масштабная информационная атака, способная подорвать ситуацию в Украине.
"Ныне на Юге Украины, в особенности в Херсонской области идет масштабная информационная кампания, где силы, поддерживаемые Россией, заявляют о гуманитарном кризисе, пытаются подорвать доверие местного населения к украинскому правительству", - сказал он.
Ходжес настаивает, что не стоит легкомысленно относится к роSSийским военным учениям "Кавказ – 2020", потому что они могут проводится "для усыпления бдительности".
"Некоторые могут подумать: у нас есть возможности засечь роSSийские передвижения, они у нас на виду, это всего-то какие-то дежурные учения. Однако всё это может быть использовано для усыпления внимания", - добавил он.
Напомним, ранее Ходжес допустил, что в сентябре РоSSия может вторгнуться в Херсонскую область и захватить дамбу в Херсоне, чтобы позволить воде вернутся в Крым. По его словам, полуостров очень важен для Москвы, ведь именно из портов оккупированного Крыма роSSийские корабли отправляются в поддержку преступных режимов в Сирии и Ливии.
В конце июня сообщалось, что американских военных из Германии перекинут в Восточную Европу. Эти изменения, по словам представителей Пентагона, будут служить однозначным предупреждением роSSийскому президенту Владимиру Путину, чьи военные амбиции были подтверждены аннексией украинского Крыма в 2014 году.
В какую именно из европейских стран могут быть переброшены военные из Германии, не уточнялось, но президент США Дональд Трамп, встречаясь с польским президентом Анджеем Дудой, говорил об американском присутствии в Польше.