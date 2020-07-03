Запад может не ответить на агрессию Москвы этой осенью, - Бен Ходжес

Существует немало идеальных условий, позволяющих РоSSии напасть на Украину уже этой осенью. При этом Запад на агрессию РФ может не отреагировать.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил генерал-лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

"Я бы не хотел употреблять здесь выражение «идеальный шторм». Впрочем, существует немало идеальных условий, чтобы Кремль решил: можно провести наступление (против Украины, - LB.ua), на которое Запад не сможет отреагировать надлежащим образом", - сказал он.

Ходжес напомнил, что Москва может воспользоваться военными учениями "Кавказ - 2020" для прикрытия агрессии в Херсонской области. По его словам, начиная с сентября, Европа и США будут отвлечены внутренними проблемами, им будет сложнее реагировать на роSSийскую агрессию.

"В ходе учений у РоSSии появляется медицинский транспорт, маневренность всего, что ей может понадобится, центр управления войсками. И добавьте к этому всему тот факт, что Европа и Соединённые Штаты отвлечены, что им попросту не до вас. В сентябре 2020 года вступят в самый разгар президентские выборы в Америке. Многие отнесутся предвзято к любой предоставляемой информации о событиях в вашем регионе", - отметил Ходжес.

В то же время генерал подчеркнул, что сейчас на Юге Украины проводится масштабная информационная атака, способная подорвать ситуацию в Украине.

"Ныне на Юге Украины, в особенности в Херсонской области идет масштабная информационная кампания, где силы, поддерживаемые Россией , заявляют о гуманитарном кризисе, пытаются подорвать доверие местного населения к украинскому правительству", - сказал он.

Ходжес настаивает, что не стоит легкомысленно относится к роSSийским военным учениям "Кавказ – 2020", потому что они могут проводится "для усыпления бдительности".

"Некоторые могут подумать: у нас есть возможности засечь роSSийские передвижения, они у нас на виду, это всего-то какие-то дежурные учения. Однако всё это может быть использовано для усыпления внимания", - добавил он.

Напомним, ранее Ходжес допустил, что в сентябре РоSSия может вторгнуться в Херсонскую область и захватить дамбу в Херсоне, чтобы позволить воде вернутся в Крым. По его словам, полуостров очень важен для Москвы, ведь именно из портов оккупированного Крыма роSSийские корабли отправляются в поддержку преступных режимов в Сирии и Ливии.

В конце июня сообщалось, что американских военных из Германии перекинут в Восточную Европу. Эти изменения, по словам представителей Пентагона, будут служить однозначным предупреждением роSSийскому президенту Владимиру Путину, чьи военные амбиции были подтверждены аннексией украинского Крыма в 2014 году.