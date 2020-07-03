Возвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗ

Власти не планируют возвращать тотальный строгий карантин, даже если в Украине будет более 60 активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает hromadske.

Возвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗ
Фото: poglyad.tv

О чем сказал министр

Министр напомнил, что в Украине действует режим адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в каждом регионе принимают определенные ограничительные меры или смягчают карантин.

«Что касается показателя 60 активных больных на 100 тысяч населения, — сейчас мы уже на уровне. Сегодня на утро — 59,7 на 100 тысяч населения. Мы использовали этот показатель исключительно при проведении внешнего независимого оценивания. И мы его считали по состоянию на 22 июня. Если бы этот показатель перешел 60, тогда мы бы приняли решение о переносе ВНО», — сказал Степанов.

Также министр напомнил, что в стране есть общие ограничительные меры, которые касаются правил поведения. Это использование масок, социальная дистанция и дезинфекция. Остальные меры вводят местные органы власти.

Напомним

  • 30 июня премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что показатель в 60 больных на 100 тысяч человек является «красной линией», после достижения которой придется ужесточить карантин на уровне страны.
  • За последние сутки в Украине зафиксировано 876 новых случаев коронавирусной болезни. В целом с начала исследований выявлено 46 763 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели.

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