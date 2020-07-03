Тимошенко: Смолия нужно было уволить еще год назад

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что руководство НБУ надо было изменить еще год назад. А также изменить финансовую стратегию в интересах отечественной экономики. Об этом она заявила в эфире программы «Право на власть».

При этом Тимошенко озвучила данные отчета, обнародованного якобы украинскими финансистами, банкирами и учеными, в котором подробно проанализирована деятельность руководства НБУ за последние шесть лет.

«Вывод этого документа очень прост - Национальный банк Украины преобразован в инструмент уничтожения экономики страны, социальной политики, Национальный банк превратился, по сути, в инструмент ликвидации независимого государства», - отметила Юлия Тимошенко.

Председатель партии отметила, что будет инициировать создание парламентской следственной комиссии "для расследования преступлений, которые осуществлялись руководителями Национального банка".

«Я обращусь ко всем лидерам фракций для того, чтобы сделали ВСК, пригласили всех банкиров, которых по сути уничтожили за эти годы, пригласили экспертов и полностью разложили то, что происходило в Нацбанке за последние шесть лет, на молекулы и атомы. Если не делается аудит государственный, то надо, чтобы парламент сделал этот аудит », - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Полученные в результате расследований документы, заметила лидер партии, будут переданы в Службу безопасности Украины.

«Все эти документы я лично соберу и передам в СБУ . Это их вопросы - финансовые и экономические преступления против Украины. Потому Служба безопасности Украины должна сказать всей стране, что с нами делали шесть лет, как обращались с нашей экономикой, с НБУ. Я бы хотела увидеть, кто, кроме Петра Порошенко, пользовался схемами, от которых потерял каждый украинец», - добавила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» уверена, что Украине нужна другая стратегия работы Национального банка, направленная на благо Украины и ее людей.

«Наша фракция завтра будет голосовать за увольнение Якова Смолия, но не как за человека, а как за ту порочную, направленную против Украины стратегию, которую они проводили шесть лет. И нужно менять не только Председателя НБУ - нужно менять стратегию Национального банка, всю финансово-кредитную политику и убрать спекулянтов от кормушки», - подытожила Юлия Тимошенко.