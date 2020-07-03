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2020-07-03
Польша вернула обязательный карантин для украинцев, прилетевших самолетом
Так, еще вчера все украинские СМИ передали информацию от Польского радио о том, что для граждан Украины, прибывающим в Польшу самолетом, обязательная 14-дневная обсервация отменяется. Однако вчера на сайте МВД Польши
Одновременно с этим расширен перечень лиц, для которых эта норма не обязательна.
- От карантина освобождают школьных учащихся, а также студентов и аспирантов, которые могут подтвердить документами, что они учатся в Польше.
- Кроме того, не подлежат обсервации также украинские граждане, которые занимаются в Польше научной работой.
- Западный сосед освободил также от обязательного карантина членов экипажей морских и воздушных судов, а также экипажей поездов международного сообщения.
- Не нужно тяготиться двухнедельным заточением также украинцам, работающим на морских добывающих платформах, а также лицам, задействованным в реализации масштабных энергетических проектов.
- В отряд "избранных" попали и члены семей дипломатов, работающих в Польше, а также родственники граждан ЕС, которые едут в другие страны Евросоюза транзитом через Польшу.
Напомним, Украина попала в число 45 стран, в которых после снятия карантина резко стала расти численность заболевших коронавирусом. Правда, мы такие в Европе не одни. Среди стран, в которых наблюдается вспышка COVID-19 – Германия, Франция, Швейцария и Швеция.
Марченко Любов, Тудей