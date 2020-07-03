Польша вернула обязательный карантин для украинцев, прилетевших самолетом

Так, еще вчера все украинские СМИ передали информацию от Польского радио о том, что для граждан Украины, прибывающим в Польшу самолетом, обязательная 14-дневная обсервация отменяется. Однако вчера на сайте МВД Польши появилась другая информация: для украинцев, прибывших по воздуху, обсервация не отменена.

Одновременно с этим расширен перечень лиц, для которых эта норма не обязательна.

От карантина освобождают школьных учащихся, а также студентов и аспирантов, которые могут подтвердить документами, что они учатся в Польше .

. Кроме того, не подлежат обсервации также украинские граждане, которые занимаются в Польше научной работой.

научной работой. Западный сосед освободил также от обязательного карантина членов экипажей морских и воздушных судов, а также экипажей поездов международного сообщения.

Не нужно тяготиться двухнедельным заточением также украинцам, работающим на морских добывающих платформах, а также лицам, задействованным в реализации масштабных энергетических проектов.

В отряд "избранных" попали и члены семей дипломатов, работающих в Польше , а также родственники граждан ЕС , которые едут в другие страны Евросоюза транзитом через Польшу .

Напомним, Украина попала в число 45 стран, в которых после снятия карантина резко стала расти численность заболевших коронавирусом. Правда, мы такие в Европе не одни. Среди стран, в которых наблюдается вспышка COVID-19 – Германия, Франция, Швейцария и Швеция.