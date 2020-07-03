Премьер-министр Франции подал в отставку

Глава правительства Франции Эдуар Филипп в пятницу подал в отставку.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что президент Эммануэль Макрон отставку принял. Филипп продолжит исполнять обязанности до назначения нового правительства.

"Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке президенту республики. Оно было принято. Он заверил, что все члены правительства будут вести текущие дела вплоть до назначения нового кабинета", - говорится в сообщении.

Напомним, Филипп возглавлял французское правительство с 15 мая 2017 года. Его отставка произошла на фоне неудачного результата партии Макрона " Вперед, Республика!" на региональных выборах 28 июня. Пропрезидентская партия не смогла занять ключевые посты, единственный крупный успех был связан именно с Филиппом, который выиграл выборы у мэра Гавра. Согласно французской Конституции Филипп мог предложить кандидата в мэры, а сам - продолжить работу главой правительства.

В конце июня суд Парижа приговорил бывшего премьер-министра Франции и кандидата в президенты Франсуа Фийона к двум годам тюрьмы и еще трем - условно. Он также должен выплатить 375 тыс. евро штрафа.