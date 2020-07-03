В июне лишь один нардеп принял участие во всех голосованиях Рады, - КИУ

Всего за месяц состоялось 391 голосование.

Комитет избирателей Украины проанализировал участие депутатов парламентских фракций и групп в голосованиях Верховной Рады в июне.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ в фейсбуке.

Самые низкие показатели голосований - во фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь". Депутаты этой партии пропустили половину голосований за последний месяц. В среднем один депутат ОПЗЖ принял участие лишь в 54% голосований.

Среди депутатов ОПЗЖ, которые почти не голосовали в июне - Сергей Ларин (проголосовал 1 раз в месяц, принял участие в 0,26% голосований), Тарас Козак (2 голосования, 0,51%), Игорь Абрамович (6 голосований, 1% ), Юлия Левочкина (7 голосований, 1%), Сергей Левочкин (9 голосований, 2%), Вадим Рабинович (19 голосований, 4%), Вадим Столар (23 голосования, 5%).

Также низкие показатели участия в голосованиях Рады у депутатов группы "За будущее". В среднем один депутат этой политсилы принял участие в 60% голосований.

Депутаты ВО "Батькивщина" в среднем приняли участие в 65% голосований.

Высокие результаты у депутатов группы "Доверие" (73%) и фракции "Голос" (74%).

Чаще всего в июне голосовали депутаты "Европейской солидарности" (77%) и "Слуги народа" (84%).

При этом лишь один народный депутат принял участие во всех 100% голосований в течение месяца - это Александр Бакумов ("Слуга народа").

Всего в июне произошло 391 голосование. В течение месяца депутаты приняли так называемый закон "О ворах в законе", назначили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и не поддержали Программу деятельности Кабинета министров.

Напомним, ранее КИУ назвал главных депутатов-прогульщиков июня.