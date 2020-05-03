Украина призвала мир усилить давление на РФ для освобождения заключенных крымскотатарских журналистов

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество усилить давление на власть РоSSии для освобождения крымскотатарских политзаключенных журналистов. Об этом сообщается на странице ведомства в фейсбук.

По данным МИД , в Крыму роSSийские власти удерживают журналистов Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Наримана Мемединова, а также правозащитника Сервера Мустафаева.

"Чтобы скрыть от мира реальную ситуацию во временно оккупированном Крыму роSSийская оккупационная администрация ввела с начала оккупации информационное гетто - систематически уничтожает свободу слова на полуострове, преследует и заключает журналистов и блоггеров под предлогом борьбы с экстремизмом или сепаратизмом и всячески препятствует их работе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 6 лет оккупации из трех тысяч крымских СМИ переаттестацию прошли лишь 232 медиа.

"РоSSия фактически лишила населения возможности услышать альтернативное мнение, блокируя сигналы украинских радиостанций и доступы к онлайн изданиям. РоSSийские пропагандистские медиа не только захватили информационное пространство Крыма, но и распространяют язык нетерпимости, создавая с украинцев и крымских татар образ врага", - заявили в МИДе.

Ранее сообщалось, что в Крыму провайдеры блокируют 23 украинских сайта и две социальные сети.