Трое военных пострадали в результате обстрела боевиков в Луганской области

Оккупанты выпустили 30 мин по защитникам Орехово.

Трое военных пострадали в результате обстрела боевиков в Луганской области
Фото: Макс Левин

Боевики 3 мая обстреляли позиции украинских военных у населенного пункта Орехово в Луганской области, в результате пострадали трое бойцов. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. По украинским защитникам вблизи Орехово оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин", - говорится в сообщении.

Трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Им оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в больницу.

В штабе отметили, что преступные действия захватчиков еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения Объединенных сил ответили боевикам из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.

Напомним, 2 мая наемники РФ накрыли минометным огнем позиции ООС у Хутора Вольный и Орехово. Для обстрелов оккупанты использовали более 160 мин 120-го и 82-го калибра.

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