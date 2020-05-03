Трое военных пострадали в результате обстрела боевиков в Луганской области

Боевики 3 мая обстреляли позиции украинских военных у населенного пункта Орехово в Луганской области, в результате пострадали трое бойцов. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. По украинским защитникам вблизи Орехово оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин", - говорится в сообщении.

Трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Им оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в больницу.

В штабе отметили, что преступные действия захватчиков еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения Объединенных сил ответили боевикам из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.