На Майдане представители малого бизнеса из нескольких городов требовали ослабить карантин

Участники акции были в масках и соблюдали дистанцию.

Фото: РБК-Украина

В Киеве на Майдане Независимости представители малого бизнеса вышли на акцию протеста с требованием разрешить работу на период карантина. Об этом сообщает РБК-Украина.

В мероприятии приняли участие предприниматели из разных регионов - Львов, Харьков, Чернигов, Винница, Мукачево, Хмельницкая область.

Фото: РБК-Украина

Демонстранты требовали разрешить работу малому бизнесу, а также выступили за упрощенную систему налогообложения для предпринимателей.

Все участники акции были в масках и соблюдали дистанцию.

Фото: РБК-Украина

1 мая аналогичную акцию провели представители малого бизнеса во Львове. Люди выступили против карантинных ограничений, введенных в связи со вспышкой коронавируса. Митингующие рассказали, что считают несправедливой ситуацию, когда они терпят убытки, а крупный бизнес в это время увеличивает прибыль. Бизнесмены отметили, что у них нет денег на аренду, закупку товаров, зарплаты наемным работникам.

Напомним, в Украине ввели карантин из-за угрозы коронавируса 12 марта. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продолжило.

В Офисе президента заявили о подготовке к частичному снятию карантинных ограничений после 11 мая. Планируется так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

Ранее главный санврач заявлял, что пятиэтапный план выхода из карантина может быть сокращен, если произойдет резкое снижение количества новых заражений коронавирусом.