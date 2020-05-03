В Вооруженных силах за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19

Трое военных из Харьковской области, один - из Днепропетровской.

В Вооруженных силах за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19
Фото: https://www.facebook.com/pg/Ukrmilitarymedic

В Вооруженных силах Украины за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, таким образом общее количество инфицированных выросло до 81. Из них два случая летальные, 30 человек - выздоровели. Об этом сообщило командование медицинских сил ВСУ.

Трое новых больных - военнослужащие из Харьковской области, еще один - из Днепропетровской. Они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Отмечается, что на изоляции сейчас находятся 295 сотрудников ВСУ.

Вчера сообщалось, что коронавирус подхватил военный из Харьковской области.

Напомним, накануне военные медики получили капсулу для транспортировки больных инфекционными болезнями.

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