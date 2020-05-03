Вчера, 2 мая, в Украину из-за границы эвакуировали более 550 украинцев. Эвакуированные прибыли четырьмя специальными пассажирскими авиарейсами из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Парижа (Франция) и Цюриха (Швейцария). Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Граждане Украины отправились на 2-недельную самоизоляцию с применением специального мобильного приложения для контроля.

Об этом KV стало известно из сообщения на правительственном портале.

За прошедшие сутки, 2 мая, в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд около 15 тыс. человек. Во время проведения температурного скрининга признаков заболевания у людей не обнаружено.

Проверены также и пассажиры, прибывшие вчера в аэропорт “Борисполь” эвакуационными рейсами. В целом, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Париж (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров.

Отмечается, что среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложения “Действуй дома”. После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам.

Всего за прошлые сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружено. За нарушение правил карантина ст. 44-3 КУоАП предусматривает штраф от 17 тыс. гривен.

В начале апреля KV сообщала, что в Министерстве цифровой трансформации Украины создали мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции гражданами. Неиспользование приложения будет приравниваться к нарушению режима и повлечет наложение штрафов.

Также KV сообщала, что Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 Киевской горгосадминистрации запустил Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции. С его помощью осуществляется дистанционный контроль за соблюдением киевлянами режима самоизоляции. В группу риска, которую контролирует Мониторинговый центр входят более 40 тысяч киевлян.

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