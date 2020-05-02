Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что он не сдавал тест на коронавирус

Ранее сообщалось, что один из членов хоккейной команды президента Беларуси заразился COVID-19.

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что он не сдавал тест на коронавирус
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус, он хорошо себя чувствует, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Беларусь 1", передает "Интерфакс-Украина".

"Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости", - сказала Эйсмонт.

Она отметила, что президент живет за городом, фактически в деревне, за многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, имеет хороший иммунитет и хорошо себя чувствует.

"И в этой связи необходимости делать тест нет", - подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что один из членов хоккейной команды президента заразился COVID-19. Кроме того, монастырь, который на Пасху посетил Лукашенко, был закрыт из-за эпидемической обстановки.

Напомним, по состоянию на 2 мая в Беларуси количество жертв #Covid-19# достигло 97, число зараженных увеличилось до 15 828. При этом за сутки заразились 911 человек.

В конце апреля ООН призвала Беларусь, которая является единственной страной в Европе, где не действует карантин, ввести ограничительные меры. Также с такой рекомендацией выстыпила Всемирная организация здравоохранения, однакоЛукашенко считает правильным решением отказ от карантина, уверяет, что летальные случаи происходят не от коронавируса, а от сопутствующих заболеваний и называет пандемию хорошим уроком "для наркоманов и курцов"

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