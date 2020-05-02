В Мали погиб украинский военнослужащий французского легиона

Его автомобиль подорвался на взрывном устройстве.

В Мали погиб украинский военнослужащий французского легиона
Дмитрий Мартынюк
Фото: facebook.com/yagunv

В Мали во время антитеррористической операции погиб украинский военнослужащий французского Иностранного легиона Дмитрий Мартынюк.

Об этом сообщил в фейсбуке генерал-майор Службы безопасности Виктор Ягун.

По его информации, трагедия произошла 23 апреля.

"Три человека, получившие ранения, вертолетом NH90 Cayman под прикрытием Eurocopter Tiger были эвакуированы в Гао. Двое из них, состояние которых оценивалось как тяжелое, были доставлены в военный госпиталь в Париже, где от полученных ранений 1 мая умер военнослужащий 1-го кавалерийского полка иностранного легиона ВС Франции Дмитрий Мартынюк", - написал Ягун.

Дмитрий Мартынюк родился в 1991 году в городе Волочиск Хмельницкой области. На службу в Иностранный легион он поступил в сентябре 2015 года.

Напомним, Украина направила миротворцев в Мали в июне прошлого года.

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