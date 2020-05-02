"Черкассы будут оказывать сопротивление", - мэр города обратился к Зеленскому

"Я думал, когда вы победите, у нас будет закон один для всех".

?"Черкассы будут оказывать сопротивление", - мэр города обратился к Зеленскому
Анатолий Бондаренко
Фото: Lb.ua

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение, адресованное президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что город будет сопротивляться в случае давления на него со стороны властей.

Обращение Бондаренко опубликовал в фейсбуке.

Он подчеркнул, что Зеленский именно в Черкассах заявил о своем намерении идти в президенты.

"Я думал, когда вы победите, у нас будет закон один для всех. Придет весна, у нас зелено, и будем сажать, - только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, вы будете садить за кнопкодавство, я думал, вы будете садить своих соратников, садить за "Велюр"... И вы знаете, мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев, - сказал Бондаренко.

"А сейчас, как в том фильме о Крыме: Черкассы будут сопротивляться. Помните, Черкассы - свободный казацкий город, и если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните - никто в жизни не одолел Черкассы, не одолел Холодный Яр, не одолел дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко, помните это", - добавил мэр.

Напомним, исполнительный комитет горсовета Черкасс ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая. После этого полиция открыла уголовное производство в отношении властей города, а глава МВД Арсен Аваков призвал Бондаренко прекратить рисковать жизнью и здоровьем людей и добавил, что реагирование "будет жестким".

В ответ Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе - безопасно, а правоохранительных органов он не боится. 1 мая его вызвали на допрос.

Позже Зеленский высказался, что мэр Черкасс путает слова "децентрализация" и "автономия".

В настоящее время в Украине действуют строгие карантинные ограничение, установленные Кабмином в марте 2020 года. В Офисе президента заявили о подготовке к частичному снятию карантинных ограничений после 11 мая.

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