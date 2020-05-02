Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента

Бизнесмены требуют разрешить работу летних площадок заведений.

Фото: fakty.com.ua

В Киеве под Офисом президента рестораторы устроили акцию протеста, чтобы обратить внимание властей к проблемам бизнеса во время карантина.

Об этом сообщает ICTV.

Рестораторы требуют разрешить открыть летние террасы в ресторанах, чтобы дать возможность людям работать.

Именно в таком формате (летней террасы, - ред.) и проходила акция протеста. На Банковой расставили столики на расстоянии 1,5 м друг от друга, на которые поставили антисептики. За столиком можно было сидеть только двум людям. Официанты и посетители были в масках и перчатках.

Посетителей кормили ланнчем, который они могли не оплачивать, поскольку акцию анонсировали как благотворительную, но можно было оставлять чаевые. Вырученные средства планируется отдать врачам для борьбы с коронавирусом.

Фото: fakty.com.ua

Фото: fakty.com.ua

Акцию анонсировал в фейсбуке Дмитрий Федотенков, совладелец сети заведений Tarantino Family, который в конце прошлого года стал собственником "Укрбуда".

"Мы хотим открыть летние террасы, но нас не слышат. Надеемся, что услышат. А заодно откатаем схему открытия летних террас и, надеюсь, пообедаем с президентом. Для гаранта будет кальян - дыня с мятой. Подали заявку на акцию в КГГА. Ждем ответ", - писал он на своей странице 27 апреля.

Напомним, ранее журналисты-расследователи Bihus.info заявили, что связанный с нардепом Николаем Тищенко ресторан "Велюр" продолжает работать и принимать "известных в политических кругах людей" во время карантина. Журналисты больше недели наблюдали за заведением и заметили, что туда приезжали нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, помощник нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко Павел Куфтырев, которого также связывают с олигархом Игорем Коломойским, менеджер "Метинвеста" Рината Ахметова Виталий Кисель.

Впоследствии нардеп Яценко уверял журналистов, что он давно не посещает рестораны и не заходил в "Велюр". Кабанов, наоборот, сказал, что был в ресторане, однако заходил "к своему другу Коле" (Тищенко, - ред.). Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов также опроверг, что посещал ресторан и сказал, что ест дома.

Сам же Тищенко заявил, что его ресторан работает как "штаб" для личных встреч с помощниками. Нардеп также заявил, что ему очень стыдно, что его "редкие и единичные гости вынуждены выходить из ресторана голодными".

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