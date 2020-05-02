В Одессе двое мужчин устроили потасовку во время мероприятий к годовщине событий 2 мая

В Одессе полиция задержала и составила админпротоколы на двух мужчин, которые устроили потасовку во время мероприятий к годовщине событий 2 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчин 1955 и 1972 года рождения доставили в Приморский отдел полиции с Куликова поля.

"Старший из нарушителей ругался в адрес граждан нецензурными словами и оказывал сопротивление полицейским, которые пытались его утихомирить. Кроме того, пренебрегая правилами карантина, мужчина был без средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

В отношении него полицейские составили протоколы по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях: 173 (мелкое хулиганство), 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и 44-3 (нарушение правил карантина людей).

Младший мужчина, согласно ст.178 КУоАП, будет отвечать за появление в общественном месте в пьяном виде.

"Радио Свобода" описывает ситуацию так: перед входом на Куликово поле, которое сегодня окружено правоохранителями, выстроилась очередь людей. В очереди возникла ссора из-за того, что один из мужчин возмутился разговором на украинском языке другого мужчины, который вел прямую трансляцию.

Еще один участник очереди ударил стримера, в ответ на что, тот его толкнул, после чего к конфликту присоединились еще двое мужчин. Потасовку остановили активисты из проукраинских организаций.

Ранее сообщалось, что в шестую годовщину событий 2 мая к патрулированию улиц Одессы привлекут более 1,5 тыс. правоохранителей.

Днем в субботу на сайте местной полиции появилось сообщение, что с 15:00 Куликово поле будет закрыто на санобработку.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения сторонников единства Украины и пророSSийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека были травмированы, в числе которых - 21 правоохранитель.