Депутаты городского и районного советов Переяслава на Киевщине хотели взять на поруки подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, - активистка

Бывшего полицейского Ивана Приходько (на фото), подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области почти год назад, хотели взять на поруки несколько человек. Среди них – депутаты горсовета Переяслава Николай Гура и Владислав Юденко, а также депутат райсовета Владимир Макарчук.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице переяславской активистка Ирины Середы в соцсети Фейсбук.

“А сейчас, как и обещали фамилии депутатов, которые пожелали взять на поруки Приходько, одного из подозреваемых в убийцы Кирилла. Их было четверо, но одна женщина не пришла на суд, может где-то в ней заговорила совесть, пока имя ее не называем. А вот и троица (героев) Гура М.М. Юденко В.М. Макарчук В.П.”, – написала Ирина Середа.

Отметим, двое из трех названных имен являются депутатами Переяславского горсовета.

Николай Гура избран в горсовет Переяслава от партии “Самопомощь”.

Владислав Юденко был избран от партии “Новые лица”.

Кроме них, со слов Ирины Середы, на поруки подозреваемого в убийстве ребенка хотел взять депутат Переяслав-Хмельницкого райсовета Владимир Макарчук. Он является членом постоянной комиссии райсовета по вопросам развития сели и аграрной политики от “Аграрной партии Украины”.

Примечательно, что согласно декларации за 2019 год Владимир Макарчук является владельцем 50% ООО “Джи Эм Мастер Груп”, а еще 50% компании принадлежат Николаю Гуре, согласно его декларации за 2019 год.

Ранее KV сообщала, что дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области было переквалифицировано в убийство по неосторожности. Под стражей остался один из четырех подозреваемых – Иван Приходько. Двое других совершеннолетних подозреваемых вышли на свободу в конце февраля, во время борьбы с коронавирусом.

Напомним, 3 июня в больнице Киева умер 5-летний мальчик, которого ранили в голову патрульные полицейские в Переяслав-Хмельницком Киевской области 31 мая. В момент трагедии правоохранители не были на службе и пребывали в состоянии алкогольного опьянения. После смерти мальчика Киевская областная прокуратура изменила подозрение с переквалификацией преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Вскоре в деле появились третий и четвертый подозреваемые.

Адвокат семьи 5-летнего Кирилла Тлявова, который погиб предположительно от пули полицейских в Переяслав-Хмельницком в начале лета, считает, что дело разваливают намеренно еще с первого дня.

5 ноября 2019 года руководитель Госбюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил , что 5-летний Кирилл Тлявов был убит в результате рикошета пули от камня.

"Пуля пролетела 50 метров и попала в камень, при этом срикошетила и еще пролетела 30 метров и попала в голову мальчика", – сказал Труба, и уточнил, что смертельную пулю выпустил инспектор полиции, которому сообщено подозрение в убийстве по неосторожности.

Фото: Укринформ