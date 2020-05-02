Дрон боевиков сбросил осколочную гранату на позиции ООС у Гнутово, ранен военный
Бойца доставили в больницу.
Беспилотник боевиков сбросил осколочную гранату на позиции ООС у Гнутово Донецкой области, в результате взрыва военнослужащий получил ранения. Об этом сообщили в штабе ООС.
"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение ", - говорится в сообщении.
Бойца оперативно доставили в больницу.
В штабе отметили, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Напомним, 1 мая оккупанты совершили 24 обстрела позиций ООС на Донбассе, трое бойцов получили ранения. Утром 2 мая боевики ранили еще одного украинского военного.