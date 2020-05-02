Мэр Черкасс опубликовал смс-переписку с угрозами от Трофимова, в ОП говорят, это был пранкер

"Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите", - говорится в смске.

Мэр Черкасс опубликовал смс-переписку с угрозами от Трофимова, в ОП говорят, это был пранкер
Фото: Lb.ua

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал на своей странице в фейсбук скриншот смс-переписки с якобы первым заместителем Офиса президента Сергеем Трофимовым.

"Следующий раз будут не приветы, а действия. Я вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты", - говорится в сообщении якобы от Трофимова.

На вопрос мэра, угрожают ли ему, ответ: "Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?".

Фото: скриншот

В Офисе президента считают, что мэр Черкасс стал жертвой пранкера и сделал из этого поспешные выводы.

"Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений", - заявили в ведомстве.

"Именно действия городского главы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями", - добавили в ОП.

Напомним, исполнительный комитет горсовета Черкасс ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая. После этого полиция открыла уголовное производство в отношении властей города, а глава МВД Арсен Аваков призвал Бондаренко прекратить рисковать жизнью и здоровьем людей и добавил, что реагирование "будет жестким".

В ответ Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе - безопасно, а правоохранительных органов он не боится. 1 мая его вызвали на допрос.

Зеленский высказался, что мэр Черкасс путает слова "децентрализация" и "автономия".

В настоящее время в Украине действуют строгие карантинные ограничение, установленные Кабмином в марте 2020 года. В Офисе президента заявили о подготовке к частичному снятию карантинных ограничений после 11 мая.

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