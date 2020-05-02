Премьер РоSSии заболел коронавирусом

Мишустин заявил, что уходит на самоизоляцию.

Премьер РоSSии заболел коронавирусом
Михаил Мишустин
Фото: nalog.ru

Глава правительства РоSSийской Федерации Михаил Мишустин объявил, что у него диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Премьер РФ заявил, что уходит на самоизоляцию. При этом он заверил, что правительство продолжает штатную работу.

Мишустин также сообщил, что предложил исполнять обязанности главы правительства РФ первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Мишустин будет активно участвовать в работе по поддержке граждан и экономики, а также заверил, что окончательные решения в этой сфере без участия премьера приниматься не будут.

Напомним, РоSSия обошла Китай по количеству заболевших COVID-19.

В конце марта московский врач Денис Проценко, который накануне показывал инфекционную больницу президенту РФ Путину, заразился коронавирусом.

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