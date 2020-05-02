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2020-05-02
Зеленский присвоил главе Госпогранслужбы Дейнеко звание генерал-майора
Такое же звание присвоено его первому заместителю Владимиру Никифоренко.
Сергей Дейнеко
Фото: Lb.ua
Президент Владимир Зеленский присвоил главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко звание генерал-майора.
Об этом говорится в указе президента №161 от 30 апреля.
Такое же звание присвоено его первому заместителю Владимиру Никифоренко.
Ранее оба были в звании полковника.
Отметим, что сегодня, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника.
Напомним, Зеленский назначил Дейнеко главой Госпогранслужбы 14 июня 2019 года. Ранее он был начальником Луганского погранотряда.
В 2014 году за особые заслуги Дейнеко был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.