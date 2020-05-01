Маск назвал “антикоронавирусный” карантин “фашистскими” мерами

Во время пресс-конференции в формате онлайн-трансляции, посвященной итогам деятельности компании Tesla в первом квартале 2020 года, ее генеральный директор Илон Маск назвал всеобщий карантин фашистским. Издание Bloomberg приводит его слова:

Это фашизм. Это не демократично, это не свобода. Верните людям их чертову свободу

Маск не впервые критикует реакцию правительства на пандемию коронавирусной инфекции. Он методично приводит в своем Twitter-аккаунте и на других доступных ему площадках один за другим аргументы против тотальных ограничений на передвижение граждан и ведение бизнеса.

Как руководителя компании его можно понять — год начался для Tesla невероятно хорошо: финансовые показатели превзошли все ожидания и доход составил (PDF) почти шесть миллиардов долларов за первый квартал 2020-го (при чистой прибыли в 1,2 млрд). Если экономика «просядет» после пандемии слишком сильно, все планы Илона могут пойти прахом: его электроавтомобильная компания, прямо скажем, никогда не отличалась большим запасом финансовой прочности. Почти все свободные деньги Tesla отправлялись в НИОКР или развитие производства, но спад продаж вызовет недозагрузку заводов и снижение поставок.

Twitter давно превратился из обычной социальной сети в мощную площадку выражения мнений для множества знаменитостей. Маск активно пользуется ей для публичных высказываний, которые нередко идут вразрез с общественным мнением. По поводу COVID-19, если просмотреть его «ленту» за последние месяцы, он постоянно публикует все более и более веские аргументы против столь жестких карантинных мер. Тем не менее, беспокойство Илона не разделяют инвесторы Tesla, которые считают, что даже в кризис компания выстоит на «своих двоих», а такими заявлениями Маск только провоцирует негатив в СМИ против себя.



