Мэра Черкасс вызвали на допрос

Мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который досрочно ослабил карантин в городе, вызвали на допрос. Фотографию повестки Бондаренко опубликовал в своей фейсбуке.

Допрос должен состоятся 4 мая в 12:00. Анатолий Бондаренко вызывается как свидетель.

Напомним, ранее Национальная полиция возбудила уголовное производство в отношении городской власти Черкасс из-за преждевременного ослабления карантинных мер в городе. В частности, работать разрешили парикмахерским, салонам красоты, объектам спортивной инфраструктуры, летним площадкам кафе, магазинам непродовольственных товаров и мебели, книжным магазинам, рынкам, ярмаркам. Также открыты парки, скверы и аттракционы. В полиции утверждают, что у городской власти нет полномочий на принятие таких решений.

В настоящее время в Украине действуют строгие карантинные ограничение, установленные Кабмином в марте 2020 года. Сегодня в Офисе президента заявили о подготовке к частичному снятию карантинных ограничений после 11 мая.