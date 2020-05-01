Рябошапка: подозрение Порошенко по "делу моряков" ослабит позиции Украины в арбитраже

И нанесет удар по авторитету государства.

Рябошапка: подозрение Порошенко по "делу моряков" ослабит позиции Украины в арбитраже
Фото: Макс Левин

"Дело моряков", которую возбудило Государственное бюро расследований (ГБР) относительно пятого президента Петра Порошенко, не имеет правовой перспективы и подрывает международные позиции Украины. Об этом заявил бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью нардепу Алексею Гончаренко, передает РБК-Украина.

Рябошапка отметил, что объявление подозрения в этом деле ударит не только по позиции Украины в Международном арбитраже по морскому праву, но и нанесет удар по авторитету государства.

"Это однозначно ослабит позиции Украины не только в международном арбитраже, но и вообще на международной арене. Поэтому к такого рода производства необходимо подходить чрезвычайно осторожно, и учитывать все обстоятельства, и те, которые повлекли к такому шагу президента. И не только президента, а и СНБО. Там решение принималось не только Порошенко, было много лиц. Поэтому такие важные вещи, собственно контекст в котором происходило эта ситуация: и война, и обострения на тот момент, все нужно было принимать во внимание", - сказал Рябошапка.

По мнению Рябошапки, в этом производстве не было чего расследовать.

"Что касается Керченского пролива, то я думал, что это дело уже давно забыта, поскольку мы, действительно, дискутировали о такое производство. Оно расследовалось ГБР. И после нескольких совещаний я думал, что больше к этому возвращаться не будем. Поскольку перспективы и логики в таких производствах я не вижу. И мы даже не возвращались несколько месяцев до этого производства. Я о нем услышал снова несколько дней назад, когда был поднят публичный резонанс относительно возможного вручения уведомления о подозрении. Для меня это довольно странно, я думал - была поставлена точка, и органы уголовной юстиции не расследовали это дело. Там не было что расследовать", - рассказал Рябошапка.

Экс-генпрокурор также сообщил, что два других эпизода, которые расследует ГБР в отношении Порошенко, основаны на абсурдных с точки зрения права обвинениях. Поэтому он отказался подписывать подозрение, подготовленную под руководством Ирины Венедіктової, которая на тот момент возглавляла ГБР.

"Что касается сообщения о подозрении, которую я не подписал, она касалась двух эпизодов. Это назначение двух членов ВРП конце каденции пятого президента. И второй - это эпизод о назначенных первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. И что ставилось в вину пятом президенту - это узурпация власти. Очевидно, что узурпация власти, узурпация полномочий, которые предусмотрены Конституцией, просто невозможна. Это абсурд. И оно противоречит здравому смыслу", - отмечает Рябошапка.

Рябошапка отметил, что отказ подписать подозрение Порошенко стала последней каплей, которая вызвала его отставку.

"Публичные спикеры партии Зеленского, собственно, об этом говорили. И Корниенко, и Арахамия говорили, что это стало последней каплей в том, что прокуратура блокирует работу ГБР и не подписывает подозрение Порошенко, поэтому необходимо увольнять", - резюмировал Рябошапка.

Напомним, ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал преследование Петра Порошенко политически мотивированным, и обвинил президента Владимира Зеленского в неискренности.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова может быть уволена с занимаемой должности, если не будет результатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский намерен менять состав Кабинета министра, пока правительство "не станет идеальным". Глава государства подчеркнул, что сейчас во власти нет неприкасаемых.

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