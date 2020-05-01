Умер назначенный Москвой "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма

Причину смерти чиновника не называют.

??Умер назначенный Москвой "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма
Павел Королев
Фото: rg.ru

Утром 1 мая на 61-м году жизни скончался заместитель главы роSSийского оккупационного "правительства" аннексированного Россией Крыма Павел Королев.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

"Сегодня рано утром (1 мая, - ред.) умер наш коллега - заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек - системный, приехал из столицы (Москвы, - ред.), очень много сделал для Крыма", - заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Причину смерти Королева не называют.

Королева назначили на должность "замглавы правительства" оккупированного Крыма в декабре 2016 года. Он был переназначен на эту же должность 7 ноября 2019 года. Ранее он занимал пост замминистра экономического развития РоSSии.

"Радио Свобода" отмечает, что в оккупированном Крыму при странных обстоятельствах продолжают умирать роSSийские чиновники. Так, за несколько лет на полуострове погибли четыре и исчезли два чиновника.

22 апреля в Крыму был найден мертвым заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Ему было 47 лет

Напомним, что в конце апреля на всех временно оккупированных территориях Украины обострилась ситуация с заболеваемостью COVID-19.

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