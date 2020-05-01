Вторая партия южнокорейских защитных костюмов доставлена в Украину, - Порошенко

42,5 тысячи костюмов передадут медикам.

Вторая партия - 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников - прибыла из Сеула в Киев. Костюмы, купленные Фондом Порошенко и компанией Рошен, бесплатно передаются в больнице по всей Украине.

Фото: eurosolidarity.org

Таки образом из Южной Кореи уже доставлено 85 тысяч костюмов. Всего у Порошенко закупили 130 тысяч защитных костюмов. 300 тысяч медицинских комбинезонов производства Китая уже поступили в больницы, которые работают в частности в очагах вспышки коронавируса. С 1 мая разъедется по всей Украине и южнокорейский груз.

«Врачи нуждаются в нашей защите. Мы это делаем, к сожалению, пока без всякой помощи государства. Но мы не «тянем одеяло» на себя. Мы готовы взаимодействовать со всеми заинтересованными лицами: государством, правительством, общественными организациями, политическими организациями, меценатами для того, чтобы остановить распространение этой пандемии и защитить врачей», - подчеркнул лидер партии «Европейская Солидарность».

«Европейская Солидарность» также требует от парламента принять законы 3376 о страховании медработников и 3380 о введении массового тестирования - прежде всего для всех сотрудников медучреждений и пациентов.

«Мы сегодня получили подписные листы и собираем подписи за внеочередную сессию, где должны быть рассмотрены несколько важнейших вопросов. Первое - это немедленное введение государственного страхования врачей, медицинских работников на случай заболевания. Хочу отметить, что с момента регистрации законопроекта 3376 заболело более 700 врачей», - отметил Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

«Мы настаиваем, что необходимо законодательно обеспечить надлежащее количество тестирований. Где обещанные Украине миллионы тестов, которые уже должны быть? За почти два месяца эпидемии тестированы только 100 000. В то же время, как в большинстве стран - это норма тестирования в день. Каждый больной, который поступает в украинские больницы, должно быть Оттестирован. Каждый пациент, который приходит к врачу, должно быть Оттестирован. Без массового тестирования нет никакого смысла разрушать экономику из-за карантина. Тестирование позволяет локализовать взрывы инфекции и таким образом не повредить экономике», - убежден Петр Порошенко.

Он сообщил, что по состоянию на вечер четверга подписи для проведения внеочередной сессии дали все фракции и депутатские группы, кроме «Слуги народа». «Я надеюсь, что среди депутатов монобольшинства все же найдутся люди, которые осознают свою ответственность. И в понедельник-вторник мы сможем провести внеочередную сессию и принять законы, которые ждут медики и пациенты. Потому что без защиты врачей и массового тестирования на коронавирус карантин - это самоубийство для экономики», - убежден Петр Порошенко.

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