С начала суток в зоне ООС оккупанты 9 раз открывали огонь, ранены двое военных

За 29 апреля вражеские войска открывали огонь 15 раз.

За текущие сутки 1 мая в зоне ООС на Донбассе оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Двое украинских военных получили ранения. Им предоставили необходимую помощь и госпитализировали, состояние оценивается как удовлетворительное.

Трижды обстреливали позиции украинских военных неподалеку Богдановки - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Рядом с Водяным дважды применяли гранатометы, пулеметы и стрелкового оружие.

Дважды стреляли возле Крымского - выпущено 10 мин 120-го калибра, применялись подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окрестностям Пивденного враг вел огонь из минометов 120-го калибра, рядом с Новотошковским применяли минометы 82 мм.

За сутки 30 апреля вооруженные формирования РоSSии 15 раз нарушали режим прекращения огня, применяя запрещенные минометы и артиллерийские системы. Среди украинских защитников потерь нет.

Неподалеку Павлополя оккупанты стреляли из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам н.п. Пески стреляли из 82-мм минометов и пулеметов, а по Камянке - из автоматических станковых гранатометов и пулеметов.

Рядом с Авдеевкой и Тарамчуком применяли гранатометы разных систем и пулеметы, поблизости Красногоровки зафиксировано использование вражеского станкового противотанкового гранатомета.

Возле Новотошковского оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120 мм и 82 мм, применяли противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, пулеметы, стрелкового оружие, вечером использовали 32 артиллерийских снаряда калибра 122 мм.

"По позициям Новоалександровки, Новозвановки и дважды по Ореховому враг вел огонь из минометов 120-го калибра, использовав 56 мин", - уточнили в Минобороны.

Возле Хутора Вильный оккупанты выпустили 64 мины 82-го калибра, также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и пулеметов. Окрестности Новогородского обстреливали из пулеметов.

Дополнительно сообщается, что случаев заражения коронавирусом среди военных ООС нет.

Напомним, что вчера проходила видеоконференция глав МИД стран "нормандского формата" - Украины, Германии, Франции и РоSSии.