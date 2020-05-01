Полиция открыла уголовное производство в отношении властей Черкасс, которые досрочно ослабили карантин

Городские власти разрешили работу магазинов, салонов красоты и летних террас ресторанов.

Полиция открыла уголовное производство в отношении властей Черкасс, которые досрочно ослабили карантин
Фото: IPnews

Полиция начала уголовное производство в отношении городской власти Черкасс, которая досрочно решила ослабить карантин в городе.

Исполком Черкасского горсовета позволил работать парикмахерским, салонам красоты, объектам спортивной инфраструктуры, летним площадкам кафе, магазинам непродовольческих товаров и мебели, книжным магазинам, рынкам, ярмаркам, паркам, скверам и аттракционам. При этом у городской власти нет таких полномочий, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Несмотря на то, что решение исполкома противоречит постановлению Кабмина, местные власти отказались его отменять.

"Таким образом руководство горсовета игнорирует требования правительства и сознательно в период пандемии подвергает опасности граждан и жителей области. И это при том, что в Черкасской области зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирусом (6 - за сутки), из них 112 - в Черкассах, девять человек умерли (1 - за сутки)", - подчеркнули в полиции.

Черкасское отделение полиции внесло ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям. Максимальная санкция статьи - от 5 до 8 лет лишения свободы.

Подчеркивается, что в Черкассах полицейские будут проводить превентивную работу среди малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета - привлекать их к административной ответственности.

Глава МВД Арсен Аваков в Twitter призвал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко прекратить рисковать жизнью и здоровьем людей и добавил, что реагирование "будет жестким".

Напомним, что также действия властей Черкасс осудил глава Минздрава Максим Степанов, который сегодня прибыл туда с визитом. Он сообщил, что в Украине будут смягчаться карантинные меры только с 11 мая.



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