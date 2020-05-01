Пристайко: несколько тысяч украинцев смогут выехать на сезонные работу за границу

В ближайшее время за границу могут выехать несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организованы чартерные рейсы украинскими перевозчиками. Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, сообщает "Европейская правда".

"Ведется речь о тысячах людей для трудоустройства, мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые придется осуществить нашим авиалиниям, чтобы перевезти такую группу людей. Ожидают трудоустройства наших людей Польша , Германия, Чехия и вообще страны вокруг Украины", - сказал Пристайко.

Он рассказал, что уже проведены переговоры с представителями Австрии и Израиля, на понедельник запланированы переговоры с финскими коллегами.

"К нам уже обратились несколько правительств, с тем, что ожидаются организованные группы украинцев. Я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел и речь идет о 802 наших работниках, которых ожидают 44 фирмы. Есть переговоры с Израилем, в понедельник ожидается разговор с финскими коллегами", - сказал Пристайко.

Напомним, Вадим Пристайко назначен ответственным за переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабмин такие заявки уже поступают, и каждый запрос будет рассматриваться отдельно.

Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос по сезонным работникам из Украины и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.