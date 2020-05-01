Зеленский о смягчении карантина в Черкассах: мэр путает слова "децентрализация" и "автономия"

Президент напомнил, что ограничения начнут постепенно ослаблять с 11 мая.

?Зеленский о смягчении карантина в Черкассах: мэр путает слова "децентрализация" и "автономия"
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который решил смягчить карантинные ограничения в городе, путает слова "децентрализация" и "автономия".

Об этом он заявил в своем видеообращении в фейсбуке.

"Отдельный пламенный привет, особенно от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, я хочу передать мэру города Черкасс, который вместе с горсоветом потеряли календарь и собирались смягчить карантинные мероприятия раньше 11 мая. Это попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия. На будущее это касается всех представителей городской власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия", - сказал Зеленский.

Он добавил, что такая "самодеятельность" мэра ставит под угрозу жизни людей.

Напомним, исполнительный комитет горсовета Черкасс ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая. После этого полиция открыла уголовное производство в отношении властей города, а глава МВД Арсен Аваков призвал Бондаренко прекратить рисковать жизнью и здоровьем людей и добавил, что реагирование "будет жестким".

В ответ Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе - безопасно, а правоохранительных органов он не боится.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантинаПолиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантина
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантинаШмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Верланов: мое увольнение - ничем не обоснованное политическое решениеВерланов: мое увольнение - ничем не обоснованное политическое решение
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантинаМинздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Мэр Нетишина написал заявление на УПЦ МП из-за вспышки коронавируса на Хмельницкой АЭСМэр Нетишина написал заявление на УПЦ МП из-за вспышки коронавируса на Хмельницкой АЭС
Блок рекламы


Похожие новости
Украина готовится к постепенному смягчению карантина, - Офис президентаУкраина готовится к постепенному смягчению карантина, - Офис президента
Офис генпрокурора открыл дело из-за несоблюдения карантина в Киевском СИЗООфис генпрокурора открыл дело из-за несоблюдения карантина в Киевском СИЗО
Глава Минздрава рассказал, как будут контролировать рынки во время карантинаГлава Минздрава рассказал, как будут контролировать рынки во время карантина
Полиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантинаПолиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантина
Зеленский подписал закон о рынке землиЗеленский подписал закон о рынке земли
В ресторане, связанном с нардепом Тищенко, принимали посетителей во время карантинаВ ресторане, связанном с нардепом Тищенко, принимали посетителей во время карантина
Шмыгаль заявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременноШмыгаль заявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно
Депутаты проигнорировали почти половину голосований во время карантина, - КИУДепутаты проигнорировали почти половину голосований во время карантина, - КИУ
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантинаМинздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Зеленский и Шмыгаль посетили Чернобыльскую зонуЗеленский и Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону
Последние новости
Подгружаем последние новости