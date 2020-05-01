Во Львове представители малого бизнеса вышли на митинг с призывом ослабить карантин

Во Львове несколько десятков предпринимателей провели акцию протеста у городского совета с требованием разрешить им работать с 1 мая.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что участники протеста были в масках, перчатках и соблюдали социальную дистанцию.

Митингующие рассказали, что считают несправедливой ситуацию, когда они терпят убытки, а крупный бизнес в это время увеличивает прибыль.

"У меня магазин, женская группа товаров на местном рынке "Южный". Еще до карантина не было массового наплыва людей, поэтому мы вполне можем ограничить доступ людей и соблюдать требования в любое время карантина. Здание 50 квадратных метров и два места для примерки. Потери большие, потому что за неделю перед карантином завезли сезонный товар. Даже если мы через неделю откроемся, этот товар весенний не продадим, потому что уже нужны футболки. Мы этот сезон похоронили, а это потери 10 тысяч долларов. Купить сейчас летний товар проблема с финансами", - рассказал предприниматель Юрий Устяк.

Фото: radiosvoboda.org

Бизнесмены отмечают, что у них нет денег на аренду, закупку товаров, зарплаты наемным работникам.

Ранее сообщалось, что горсовет Львова принял решение освободить предпринимателей от единого налога, но как это должно работать реально, люди пока не знают.

Протест проходил под надзором полиции.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город несет огромные убытки из-за коронавируса.