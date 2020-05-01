Верховный Суд выступил против “Ирпенского рейдерства”

Дело о возвращении имущества Киевоблсовета, которое посредством “хитрости схемы” оказалось в “собственности” Ирпенского горсовета, снова рассмотрит суд первой инстанции. Такое решение принял Верховный Суд Украины. Представитель Киевоблсовета Роман Тытыкало выражает надежду, что окончательное решение судов будет принято в пользу Киевоблсовета.

Как стало известно KV из видеосюжета ИА “Погляд”, 29 апреля 2020 года Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда Украины направил на рассмотрение в суд первой инстанции дело о возвращении имущества Киевоблсовету.

Согласно материалам дела №911/1455/19, речь идет об истребовании из собственности Ирпенского горсовета нежилого имущества по адресу: г. Ирпень, ул. Ярославская, 11 (Ярославская, 9). Данный объект числится в хозяйственном ведении коммунального бытового предприятия (КБП) “Теплоэнергопостач” Ирпенского горсовета.

Представителем Киевоблсовета в суде выступил глава комиссии облсовета по вопросам коммунальной собственности, руководитель Адвокатского бюро “Тытыкало и партнеры” Роман Тытыкало (на фото).

“У нас (Киевоблсовета. – KV ) зарегистрировано право собственности на дом №11. Ответчик в деле – Ирпенский горсовет – с целью регистрации права собственности на это же имущество переименовал некоторые улицы. И нашему объекту был присвоен другой почтовый адрес: вместо №11 – №9. И право собственности было зарегистрировано уже за Ирпенским горсоветом, который передал управление определенному коммунальному предприятию”, – заявил в ходе заседания суда Роман Тытыкало.

При этом юрист опроверг информацию, что Киевоблсовет передавал данное имущество.

“Действительно, было решение о намерении передать, но оно было отменено. И акта приема-передачи – документа выполнения этого решения – не было”, – отметил руководитель Адвокатского бюро “Тытыкало и партнеры”.

Юрист выражает надежду на то, что окончательное решение судов будет принято в пользу Киевоблсовета.

“Верховный Суд, в связи с безосновательными и незаконными решениями судов первой и второй инстанции, кассационную жалобу удовлетворил, решение отменил и направил для принятия решения в суд первой инстанции. Дело будет рассматриваться заново с учетом указаний Верховного Суда”, – сообщил Роман Тытыкало.

Примечательно, что представители Ирпенского горсовета не явились на заседание суда.

Отметим, 8 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева отказал Киевоблсовету в удовлетворении иска к Ирпенскому горсовету по указанному делу. Киевоблсовет требовал признать противоправным и отменить ряд решений Ирпенского горсовета и исполнительного комитета данного горсовета по данному объекту, а также истребовать из чужого незаконного владения недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ирпень, ул. Ярославская, 11 (Ярославская, 9).

11 декабря 2019 года, Северный апелляционный хозяйственный суд отказал Киевоблсовету в удовлетворении апелляционной жалобы по данному делу. В дальнейшем Киевоблсовет подал кассационную жалобу на два вышеупомянутых решения, которая как раз и была удовлетворена.