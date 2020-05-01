Верховный Суд выступил против “Ирпенского рейдерства”
Дело о возвращении имущества Киевоблсовета, которое посредством “хитрости схемы” оказалось в “собственности” Ирпенского горсовета, снова рассмотрит суд первой инстанции. Такое решение принял Верховный Суд Украины. Представитель Киевоблсовета Роман Тытыкало выражает надежду, что окончательное решение судов будет принято в пользу Киевоблсовета.
Как стало известно
Согласно
Представителем Киевоблсовета в суде выступил глава комиссии облсовета по вопросам коммунальной собственности, руководитель Адвокатского бюро “Тытыкало и партнеры” Роман Тытыкало (на фото).
“У нас (Киевоблсовета. –
При этом юрист опроверг информацию, что Киевоблсовет передавал данное имущество.
“Действительно, было решение о намерении передать, но оно было отменено. И акта приема-передачи – документа выполнения этого решения – не было”, – отметил руководитель Адвокатского бюро “Тытыкало и партнеры”.
Юрист выражает надежду на то, что окончательное решение судов будет принято в пользу Киевоблсовета.
“Верховный Суд, в связи с безосновательными и незаконными решениями судов первой и второй инстанции, кассационную жалобу удовлетворил, решение отменил и направил для принятия решения в суд первой инстанции. Дело будет рассматриваться заново с учетом указаний Верховного Суда”, – сообщил Роман Тытыкало.
Примечательно, что представители Ирпенского горсовета не явились на заседание суда.
Отметим, 8 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева
11 декабря 2019 года, Северный апелляционный хозяйственный суд
Фото: коллаж