Верховный Суд выступил против “Ирпенского рейдерства”

Верховный Суд выступил против &ldquo;Ирпенского рейдерства&rdquo;

Дело о возвращении имущества Киевоблсовета, которое посредством “хитрости схемы” оказалось в “собственности” Ирпенского горсовета, снова рассмотрит суд первой инстанции. Такое решение принял Верховный Суд Украины. Представитель Киевоблсовета Роман Тытыкало выражает надежду, что окончательное решение судов будет принято в пользу Киевоблсовета.

Как стало известно KV из видеосюжета ИА “Погляд”, 29 апреля 2020 года Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда Украины направил на рассмотрение в суд первой инстанции дело о возвращении имущества Киевоблсовету. 

Согласно материалам дела №911/1455/19, речь идет об истребовании из собственности Ирпенского горсовета нежилого имущества по адресу: г. Ирпень, ул. Ярославская, 11 (Ярославская, 9). Данный объект числится в хозяйственном ведении коммунального бытового предприятия (КБП) “Теплоэнергопостач” Ирпенского горсовета.

Представителем Киевоблсовета в суде выступил глава комиссии облсовета по вопросам коммунальной собственности, руководитель Адвокатского бюро “Тытыкало и партнеры” Роман Тытыкало (на фото).

“У нас (Киевоблсовета. – KV) зарегистрировано право собственности на дом №11. Ответчик в деле – Ирпенский горсовет – с целью регистрации права собственности на это же имущество переименовал некоторые улицы. И нашему объекту был присвоен другой почтовый адрес: вместо №11 – №9. И право собственности было зарегистрировано уже за Ирпенским горсоветом, который передал управление определенному коммунальному предприятию”, – заявил в ходе заседания суда Роман Тытыкало.

При этом юрист опроверг информацию, что Киевоблсовет передавал данное имущество.

“Действительно, было решение о намерении передать, но оно было отменено. И акта приема-передачи – документа выполнения этого решения – не было”, – отметил руководитель Адвокатского бюро “Тытыкало и партнеры”.

Юрист выражает надежду на то, что окончательное решение судов будет принято в пользу Киевоблсовета.

“Верховный Суд, в связи с безосновательными и незаконными решениями судов первой и второй инстанции, кассационную жалобу удовлетворил, решение отменил и направил для принятия решения в суд первой инстанции. Дело будет рассматриваться заново с учетом указаний Верховного Суда”, – сообщил Роман Тытыкало.

Примечательно, что представители Ирпенского горсовета не явились на заседание суда.

Отметим, 8 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева отказал Киевоблсовету в удовлетворении иска к Ирпенскому горсовету по указанному делу. Киевоблсовет требовал признать противоправным и отменить ряд решений Ирпенского горсовета и исполнительного комитета данного горсовета по данному объекту, а также истребовать из чужого незаконного владения недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ирпень, ул. Ярославская, 11 (Ярославская, 9).

11 декабря 2019 года, Северный апелляционный хозяйственный суд отказал Киевоблсовету в удовлетворении апелляционной жалобы по данному делу. В дальнейшем Киевоблсовет подал кассационную жалобу на два вышеупомянутых решения, которая как раз и была удовлетворена.

Фото: коллаж KV


Александр Глазунов, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантинаПолиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантина
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантинаШмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Верланов: мое увольнение - ничем не обоснованное политическое решениеВерланов: мое увольнение - ничем не обоснованное политическое решение
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантинаМинздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Мэр Нетишина написал заявление на УПЦ МП из-за вспышки коронавируса на Хмельницкой АЭСМэр Нетишина написал заявление на УПЦ МП из-за вспышки коронавируса на Хмельницкой АЭС
Блок рекламы


Похожие новости
Венедиктова выступила против передачи дела Стерненко в полицию и заявила о конфликте интересов с активистомВенедиктова выступила против передачи дела Стерненко в полицию и заявила о конфликте интересов с активистом
ВАКС обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе СтерненкоВАКС обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе Стерненко
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властейФилатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
Кабмин ввел регулирование цен на продукты и товары против COVID-19Кабмин ввел регулирование цен на продукты и товары против COVID-19
НАБУ завершило расследование против ДубневичаНАБУ завершило расследование против Дубневича
Американский штат подал в суд против Китая из-за пандемииАмериканский штат подал в суд против Китая из-за пандемии
Во Владикавказе устроили "народный сход" против самоизоляции и закидали ОМОН камнямиВо Владикавказе устроили "народный сход" против самоизоляции и закидали ОМОН камнями
Нидерландский политик, выступавший против соглашения Украины с ЕС, признался в связях с РоSSиейНидерландский политик, выступавший против соглашения Украины с ЕС, признался в связях с РоSSией
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервацииУкраинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавирусаИндия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости