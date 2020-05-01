Украина готовится к постепенному смягчению карантина, - Офис президента

Украина готовится к постепенному смягчению карантинных ограничений, детально прорабатывая все этапы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с представителями Кабмина и главных государственных ведомств под председательством Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.

Так, сегодня, 1 мая, должны открыться продовольственные рынки, но функционировать они будут по четким правилам, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Также отмечается, что майские праздники - последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Национальная полиция проинформировала, что в эти дни в парках будут дежурить патрули.

Пограничники сообщили об увеличении количества людей, которые устанавливают приложение «Дій вдома», которое помогает проходить самоизоляцию во время карантина. Контроль за соблюдением самоизоляции осуществляется с помощью регулярных сообщений в течение дня, проверки соответствия фото лица эталонной фотографии, загруженной при установке сервиса, а также геолокации мобильного телефона в момент фотографирования.

После получения сообщения гражданину необходимо в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что из более чем 7 тыс. граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину, за прошлые сутки, 65% установили это приложение.

"Мы видим, что украинцы становятся более сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение. В основе приложения - лучший зарубежный опыт. Уверен, оно поможет украинцам комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Премьер-министр добавил, что в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 3 апреля, но позже правительство их продолжило.

После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер в стране планируют вводить так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.