Штаб ООС сообщил об уничтожении вражеского транспортного средства, которым подвозили боеприпасы на позиции

В Луганской области военные Операции Объединенных сил 29 апреля из противотанкового ракетного комплекса уничтожили транспортное средство оккупантов, которое осуществляло подвоз боеприпасов на позиции. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"Напомним, что на днях в этом районе вследствие вражеского обстрела погиб украинский военный. Также оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удачным выстрелом украинские защитники напомнили противнику о неизбежности наказания за свои преступления.

"Объединенные силы и дальше продолжают надежно контролировать линию соприкосновения. подразделения, которые обороняются, принимают адекватные меры, в том числе огневого влияния на оккупантов с целью сохранения жизни и здоровья военных и гражданских", - подытожили в штабе.

Напомним, что ранее сотрудники Донецкого пограничного отряда совместно с другими правоохранителями обнаружили средства военного поражения возле железной дороги. Они могли использоваться для диверсий на мирной территории Украины.