Глава Института рака подал в прокуратуру три заявления из-за преступных схем в учреждении

"Никто не может воровать у онкобольных и наживаться на их горе".

30 апреля исполняющий обязанности руководителя Национального института рака Александр Яцына подал в прокуратуру г. Киева документы об открытии трех уголовных производств.

Об этом информирует УНИАН.

Сообщается, что первые результаты внутреннего аудита , которые глава учреждения инициировал с приходом на должность, выявили нарушения и фальсификации в институте.

Фото: УНИАН

"В частности, был выявлен факт подделки тендерной документации на более чем 20 млн гривен; действия в интересах одного поставщика и сокрытие фактов о заключении договоров; а также заключения юридически и экономически невыгодных соглашений", - говорится в сообщении.

"Главная задача, которую поставил передо мной министр здравоохранения - ликвидировать коррупционные схемы в Национальном институте рака. Никто не может воровать у онкобольных и наживаться на их горе. Украинские пациенты должны получать всю бесплатную помощь, гарантированную государством", - цитирует агентство Александра Яцыну.

Аудит еще продолжается, о дополнительных его результаты и о ходе следствия по НИР будут информировать дополнительно.

Александр Яцына назначен на должность и.о. руководителя Национального института рака две недели назад. Через три дня ему начали поступать угрозы и попытки оказать давление - принять решения, которые противоречат интересам развития института.

Контракт с предыдущей главой НИР Еленой Колесник закончился, ранее она была отстранена от должности из-за медийных коррупционных скандалов.

Напомним, что 25 октября МОЗ огласил результаты аудита в Институте, в ходе которого были обнаружены многочисленные нарушения, и передал результаты правоохранителям

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