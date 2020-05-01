Венедиктова выступила против передачи дела Стерненко в полицию и заявила о конфликте интересов с активистом

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступила против передачи дела бывшего руководителя одесского отделения партии "Правый сектор" Сергея Стерненко в полицию.

Об этом она сообщила в эфире "Громадського ТВ", передают Українські Новини.

"Я против смены подследственности", - сказала Венедиктова.

По ее словам, Служба безопасности Украины в состоянии довести это дело до логического завершения.

При этом Венедиктова не сообщила, будет ли вручено подозрение Стерненко.

В свою очередь сам активист сообщил, что генпрокурор заявила о конфликте интересов с активистом и покинула заседание временной следственной комиссии по убийству Екатерины Гандзюк и нападениям на других активистов, где также заслушали его дело Стерненко.

"От меня сбежала генеральный прокурор Irina Venediktova. На заседании ВСК относительно убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов сегодня также заслушали мое дело. У меня было много вопросов к генпрокурору. ... Но как только ВСК перешла к моему вопросу, генпрокурор выбежала из зала заседания и начала повторять, что у нее со мной конфликт интересов, потому что я был на акции протеста возле ее дома", - написал Сергей Стерненко в фейсбуке.

"Генпрокурор давит на прокуроров, превышает полномочия и делает такие заявления, от которых КПК может загореться. И убегает от меня, чтобы не отвечать на мои вопросы. Но потом идет обсуждать без меня мое дело с депутатами. И там уже конфликта интересов в нее нет. Таких смешных и некомпетентных генпрокуроров я еще не видел", - добавил активист.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие предъявит подозрение активисту Сергею Стерненко за смертельное ранение человека в мае 2018 года.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью LB.ua Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

Это было третье нападение на Стерненко меньше чем за полгода.