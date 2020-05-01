Венедиктова выступила против передачи дела Стерненко в полицию и заявила о конфликте интересов с активистом

Генпрокурор покинула заседание ВСК, когда перешли к делу Стерненко.

Венедиктова выступила против передачи дела Стерненко в полицию и заявила о конфликте интересов с активистом
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступила против передачи дела бывшего руководителя одесского отделения партии "Правый сектор" Сергея Стерненко в полицию.

Об этом она сообщила в эфире "Громадського ТВ", передают Українські Новини.

"Я против смены подследственности", - сказала Венедиктова.

По ее словам, Служба безопасности Украины в состоянии довести это дело до логического завершения.

При этом Венедиктова не сообщила, будет ли вручено подозрение Стерненко.

В свою очередь сам активист сообщил, что генпрокурор заявила о конфликте интересов с активистом и покинула заседание временной следственной комиссии по убийству Екатерины Гандзюк и нападениям на других активистов, где также заслушали его дело Стерненко.

"От меня сбежала генеральный прокурор Irina Venediktova. На заседании ВСК относительно убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов сегодня также заслушали мое дело. У меня было много вопросов к генпрокурору. ... Но как только ВСК перешла к моему вопросу, генпрокурор выбежала из зала заседания и начала повторять, что у нее со мной конфликт интересов, потому что я был на акции протеста возле ее дома", - написал Сергей Стерненко в фейсбуке.

"Генпрокурор давит на прокуроров, превышает полномочия и делает такие заявления, от которых КПК может загореться. И убегает от меня, чтобы не отвечать на мои вопросы. Но потом идет обсуждать без меня мое дело с депутатами. И там уже конфликта интересов в нее нет. Таких смешных и некомпетентных генпрокуроров я еще не видел", - добавил активист.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие предъявит подозрение активисту Сергею Стерненко за смертельное ранение человека в мае 2018 года.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью LB.ua Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

Это было третье нападение на Стерненко меньше чем за полгода.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантинаПолиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантина
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантинаШмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Верланов: мое увольнение - ничем не обоснованное политическое решениеВерланов: мое увольнение - ничем не обоснованное политическое решение
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантинаМинздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Мэр Нетишина написал заявление на УПЦ МП из-за вспышки коронавируса на Хмельницкой АЭСМэр Нетишина написал заявление на УПЦ МП из-за вспышки коронавируса на Хмельницкой АЭС
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ заявила о разоблачении группы лиц, готовивших провокации в Одессе ко 2 маяСБУ заявила о разоблачении группы лиц, готовивших провокации в Одессе ко 2 мая
Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса еще далека от завершенияВсемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса еще далека от завершения
ВАКС обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе СтерненкоВАКС обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе Стерненко
Венедиктова рассказала послам G7 и ЕС о расследовании резонансных уголовных производствВенедиктова рассказала послам G7 и ЕС о расследовании резонансных уголовных производств
СБУ заявила о завершении досудебного расследования дела Гандзюк по подозрениям Мангера и ЛевинаСБУ заявила о завершении досудебного расследования дела Гандзюк по подозрениям Мангера и Левина
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властейФилатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
Нефьодов показал герб Таможни, которым заинтересовались СБУ и ГБРНефьодов показал герб Таможни, которым заинтересовались СБУ и ГБР
Первым замглавы министерства по делам ветеранов стал бывший комбат житомирской 95-й бригадыПервым замглавы министерства по делам ветеранов стал бывший комбат житомирской 95-й бригады
САП переквалифицировала дело о "пленках Ермака" и передала его в полициюСАП переквалифицировала дело о "пленках Ермака" и передала его в полицию
Кабмин ввел регулирование цен на продукты и товары против COVID-19Кабмин ввел регулирование цен на продукты и товары против COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости