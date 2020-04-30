Арахамия рассказал, что для Саакашвили нашли другой формат работы

При этом лидер фракции заявил, что голоса для назначения Саакашвили вице-премьером есть.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.

Об этом Арахамия рассказал на брифинге в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина".

"Голосов за его кандидатуру хватает, но Михаил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать - новая должность. Какая - я не могу сказать, потому что это инициатива президента", - сказал он.

В то же время, Арахамия добавил, что если кандидатуру Саакашвили все же предложат на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, то в парламенте есть голоса за его назначение.

"У нас есть голоса для того, чтобы принять это решение, но, по моей информации, будет другое решение, и президент уже его отработал с господином Михеилом... Об этом станет известно, возможно, сегодня чуть позже, а возможно, - в начале следующей недели", - добавил депутат.

Напомним, информацию о возможном назначении Саакашвили на должность вице-премьера по реформам подтвердили LB.ua несколько источников во власти. Во внутренних дискуссиях "Слуг народа" особо подчеркивалось, что инициатива представления Саакашвили исходила от Банковой. Позже глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что предложение пригласить Саакашвили в Кабмин возникло на одном из совещаний с президентом Владимиром Зеленским.

Сам Саакашвили назвал честью предложение войти в команду президента. По его словам, на должности вице-премьера по реформам он видит два ключевых задания - переговоры с Международным валютным фондом и дерегуляцию. Кроме того, Саакашвили сообщил, что президент Зеленский хочет сделать его переговорщиком с МВФ .

24 апреля замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в этот день Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили. В "Слуге народа" также сообщили, что у фракции нет необходимых для его назначения 226 голосов, и "нет даже 220". В то же время отмечалось, что Саакашвили могут назначить и.о. и без голосования парламента, - по решению правительства.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.