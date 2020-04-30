Вопреки планам, Рада не освободила от налогообложения зарплаты медиков

Вопреки планам, Рада не освободила от налогообложения зарплаты медиков

Верховная Рада (ВР) не рассмотрела закон, по которому на период мероприятий по борьбе с коронавирусной болезнью предлагалось зарплаты и премии медицинских работников, непосредственно занятых на этих мероприятиях, не облагать налогом. Вместо предварительно заявленного в повестке дня на голосование за основу был предложен другой законопроект – о продлении разных налоговых льгот для бизнеса.

Об этом KV стало известно в ходе очередного внеочередного пленарного заседания ВР, которое состоялось 30 апреля 2020 года.

Проект закона №3329 “О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезни (COVID-19)”, на внеочередном заседании ВР не был рассмотрен, хотя был заявлен в повестке дня.

Вместо него был рассмотрен и принят за основу другой законопроект, внесенный в Раду сегодня и сегодня же рекомендованный к принятию профильнум комитетом – №3329-д “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусные болезни (COVID-19)”. Этим законом пролонгируется ряд ранее установленных налоговых послаблений.

“Нельзя этот закон принимать без льгот для медиков”, – высказала протест лидер фракции ВО “Батькивщина” Юлия Тимошенко, однако ее голос не был услышан большинством.

Изначально планировалось временно освободить медработников, непосредственно борющихся с коронавирусной болезнью, от уплаты всех налогов и сборов на доходы в виде заработной платы, премий и доплат к ней.

Временно – это “на период мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19)”, определенный в решении Кабинета министров об установлении карантина, и до завершения выполнения этих мероприятий.

Перечень должностей медицинских работников, которых освободят от налогов, в законопроекте не был прописан. Его должен был определить Минздрав.

Тем временем руководство государственного предприятия (ГП) “Медицинские закупки” сетует на попытки Минздрава влиять на стратегические закупки в сфере здравоохранения и возвращение старых “откатных” схем с участием иностранных компаний. 

По данным ГП, блокируется также процесс подготовки госпредприятия к запуску нынешних закупок по централизованным программам (онкология, сердечно-сосудистые и др.), стоимость которых составляет порядка 10 млрд в год. 

Как информировала KV, в минздраве обвинения отрицают и инициируют собственное расследование.

Фото: “Слово и дело”


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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