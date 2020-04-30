Вопреки планам, Рада не освободила от налогообложения зарплаты медиков
Верховная Рада (ВР) не рассмотрела закон, по которому на период мероприятий по борьбе с коронавирусной болезнью предлагалось зарплаты и премии медицинских работников, непосредственно занятых на этих мероприятиях, не облагать налогом. Вместо предварительно заявленного в повестке дня на голосование за основу был предложен другой законопроект – о продлении разных налоговых льгот для бизнеса.
Об этом
Проект закона
Вместо него был рассмотрен и принят за основу другой законопроект, внесенный в Раду сегодня и сегодня же рекомендованный к принятию профильнум комитетом –
“Нельзя этот закон принимать без льгот для медиков”, – высказала протест лидер фракции ВО “Батькивщина”
Изначально планировалось временно освободить медработников, непосредственно борющихся с коронавирусной болезнью, от уплаты всех налогов и сборов на доходы в виде заработной платы, премий и доплат к ней.
Временно – это “на период мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19)”, определенный в решении Кабинета министров об установлении карантина, и до завершения выполнения этих мероприятий.
Перечень должностей медицинских работников, которых освободят от налогов, в законопроекте не был прописан. Его должен был определить Минздрав.
Тем временем руководство государственного предприятия (ГП) “Медицинские закупки” сетует на попытки Минздрава влиять на стратегические закупки в сфере здравоохранения и возвращение старых “откатных” схем с участием иностранных компаний.
По данным ГП, блокируется также процесс подготовки госпредприятия к запуску нынешних закупок по централизованным программам (онкология, сердечно-сосудистые и др.), стоимость которых составляет порядка 10 млрд в год.
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