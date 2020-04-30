Летнюю сессию ПАСЕ перенесли на неопределенный срок, - глава делегации Ясько

Она может состояться между 1 июля и 1 октября.

Летнюю сессию ПАСЕ перенесли на неопределенный срок, - глава делегации Ясько
ПАСЕ (архивное фото)
Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Парламентская ассамблея Совета Европы решила перенести летнюю сессию на неопределенный срок.

Об этом сообщила в фейсбуке руководитель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"Летняя сессия переносится пока на неизвестный срок, но состоится до октября", - написала Ясько.

Она рассказала, что сегодня состоялось заседание Бюро и постоянного комитета ПАСЕ, в который она входит. Еще одно заседание состоится 7 мая, а также - в июне.

"В июне будет Бюро и постоянный комитет, где, скорее всего, будет принято решение о конкретных датах проведения Ассамблеи в полном формате", - сообщила Ясько.

Нардеп Алексей Гончаренко, который входит в украинскую делегацию, также сообщил, что июньская сессия переносится.

"Июньская сессия ПАСЕ переносится. Точной даты нет. Она может состояться между 1 июля и 1 октября", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, весеннюю сессию ПАСЕ, запланированную на 20-24 апреля, также ранее решили отменить из-за угрозы распространения коронавируса.

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