Нардепы сомневаются, что при президенте Порошенко взрывы на складах боеприпасов СБУ расследовала объективно

Верховная Рада (ВР) продлила время работы своей Временной следственной комиссии (ВСК), которая расследует обстоятельства масштабных взрывов на складах боеприпасов с 2014 по 2028 год. Предварительный отчет побуждает усомниться в официальных версиях следствия СБУ. Окончательный доклад ВСК в стенах парламента прозвучит через шесть месяцев.

О принятии соответствующего документа KV стало известно в ходе очередного внеочередного пленарного заседания ВР, которое состоялось 30 апреля 2020 года.

Проект постановления №3384 “Об Отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея (Харьковская обл.), г. Сватово (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы (далее – Временная следственная комиссия)” поддержали 332 народных депутатов.

Против никто не проголосовал. Воздержался один нардеп. Не голосовали – 45.

Заслушав и обговорив отчет ВСК о пожарах, которые случились на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы, в соответствие с проектом постановления взяли отчет к сведению, но в то же время продолжили работу Комиссии еще на полгода – “с целью дальнейшего расследования” (ВСК была создана 31 октября 2019 года сроком на 6 месяцев).

“учитывая большой объем информации, поступившем в Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений по расследованию пожара (взрывов) на складах боеприпасов и предназначенной комплексной судебно-военной, взрывотехнической и пожаро-технической экспертизы, выполнение которой требует времени больше, чем определено Постановлением № 262-их, считаем не завершенной в полной мере работу Временной следственной комиссии по исполнением возложенных Верховной Радой Украины задач. Указанные обстоятельства обуславливают необходимость продолжения деятельности Временной следственной комиссии. – сказано в пояснительной записке в проекту постановления, подписанной главой фракции “Слуга народа”, руководителем ВСК Давидом Арахамией .

Отметим, замглавы ВСК является глава фракции “Голос”, бывший журналист, экс-замглавред издания “Зеркало недели” Сергей Рахманин .

Генеральной прокуратуре рекомендовано “принять меры реагирования по фактам, приведенным в предварительном отчете” ВСК, а от силовиков и других органов власти нардепы ждут сотрудничества и содействия. Окончательный отчет ВСК должен быть обнародован на пленарном заседании Рады не позднее 29 октября 2020 года.

В предварительном 7-страничном отчете ВСК сказано, в частности, что свои расследования ВСК начала с событий в г. Балаклея Харьковской обл. Склады боеприпасов там рванули 23 марта 2017 года. Арсенал в этом населенном пункте был самым мощным в Европе. В результате взрывов он был уничтожен на 91%. Потери арсенала боеприпасов и военного имущества оцениваются в сумму 12 млрд 106 млн 295 тыс. гривен.

В январе с.г. члены комиссии заслушали информацию начальника следственного отдела УСБУ в Харьковской области. Он сообщил, что "основной версией взрывов, имевших место на технической территории военной части А1352, является атака беспилотным летательным аппаратом одного из штабелей хранения боеприпасов с последующим разлетом ракет из этого штабеля по другим хранилищам, где размещались снаряды и ракеты".

В отчете ВСК отмечается, что такая версия неоднократно поддерживалась бывшим генпрокурором Юрием Луценко и бывшим главным военным прокурором Анатолием Матиосом, "которые в средствах массовой информации безапелляционно констатировали факт уничтожения арсенала в пгт. Балаклея именно беспилотным летательным аппаратом, который прилетел со стороны РоSSийской Федерации".

"Однако на заседании Комиссии 17.01.2020 заслушан директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М. С. Бокариуса профессор Клюев А. Н., который с применением фотоматериалов подробно объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65 арсенала ГРАУ ВСУ в пгт. Балаклея был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва углубленных в грунт взрывчатых веществ, что достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия", – говорится в отчете ВСК.

По данным отчета, после того как такое экспертное мнение было доведено до сведения следователей СБУ и военной прокуратуры, в мае 2017 года, "следователем следственного отдела УСБУ в Харьковской обл. проведение экспертизы специалистами института им. Бокариуса было остановлено, а материалы для дальнейшего исследования переданы в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз – "в нарушение ведомственных приказов Министерства юстиции".

"Также Комиссией установлено, что сами материалы уголовного производства №22017220000000104 содержат объективные сведения, свидетельствующие об отсутствии в момент взрывов любых летательных аппаратов в районе г. Балаклея Харьковской области, а также другие факты, которые обоснованно ставят под сомнение выводы о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала".

Получив эти данные, ВСК обратилась в Офис генпрокурора (на тот момент – Руслана Рябошапки) с предложением передать досудебное расследование по указанному делу другому органу, т.е. забрать его из производства УСБУ в Харькорвской обл. (о чем нардепы сообщили и руководству СБУ). Но, как говорится в отчете, тогдашний генпрокурор предложение ВСК не поддержал. Не приняла никаких мер и СБУ .

То есть уголовное производство осталось в следственном отделе УСБУ в Харьковской обл., и основной версией официального следствия до сих пор остается уничтожение арсенала беспилотником.

В этой ситуации ВСК, "деятельность которой не подменяет органы досудебного расследования", и которой "достаточно выяснения характера и способа образования воронки на месте первых взрывов", назначила новую экспертизу. Ее произвел уже известный институт им. Бокариуса. Его экспертный вывод, датируемый 21 апреля с.г., показал, по данным следственной комиссии ВР, что к взрыву складов боеприпасов привело использование множества заложенных подрывных зарядов.

Вывод ВСК: "Есть основания полагать, что подрыв самого большого арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица ... мог иметь место из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ".

Отметим, в Службе безопасности отвергали сомнения Давида Арахамии в объективности расследования, проведенного СБУ , которые он высказывал ранее, называя версию беспилотников “политически ангажированной”.

А журналист Юрий Бутусов накануне рассмотрения в Раде предварительного отчета ВСК написал на своей странице в социальной сети, что заключение комиссии “абсолютно лживое”, и что “ВСК, делая свои выводы, не заслушала руководство Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и его директора А.Рувина. Не был заслушан ни один офицер Главного ракетно-артиллерийского управления Генштаба, включая его начальника на тот момент В.Атаманюка. Не был заслушан даже командир арсенала. Они (члены ВСК – *KV) взяли наспех состряпанную версию харьковского института, которая не выдерживает никакой критики. И на ее основе Арахамия написал абсолютно лживое заключение”.

“Мое мнение – на складе была диверсия, но другим способом, и вполне вероятно, что беспилотник противника мог осуществлять функции разведки цели. Поскольку объективное рассмотрение дела о взрыве арсенала Временная следственная комиссия произвела не компетентно, намеренно умолчав о важных фактах, и не проведя серьезного расследования, вижу, что господин Арахамия намеренно предлагает версию катастрофы, уводя в сторону от версии, которая связана с возможными действиями РоSSийской федерации, и отбрасывая все, что подтверждает роSSийский след”, – добавил Бутусов, коротко аргументировав свою позицию и пообещав в скором времени сделать детальный разбор отчета ВСК.

Что касается пожара, который вспыхнул 26 сентября 2017 года на территории 48 арсенала ВСУ в г. Калиновка (Винницкая обл.), “во время дачи показаний представителями следственного отдела УСБУ в Винницкой области Комиссией установлено, что в течение почти 2,5 летнего досудебного расследования следователями достоверно не установлено не только причины, но и обстоятельства самого события. Виновные лица к ответственности не привлечены, что вызывает сомнения в объективности действий правоохранителей”.

Также в отчете сказано, что по другим эпизодам пожаров на складах заседания ВСК еще не проходили – это касается взрывов на арсеналах в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.).

Добавим, бывший представитель Кабмина в Раде, член ВСК Ирина Верещук (“Слуга народа”) недавно заявила, что накануне взрывов на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривом Роге (Днепропетровская обл.) там проходила проверка Минобороны, которая проявляла “миллиардные недостачи”.

"Именно за неделю до того, как комплексная проверка должна была установить и обнародовать отчет, в котором предположительно могла быть зафиксирована большая недостача, происходит такой подрыв. Нас заинтересовал тот факт, что именно в этот период времени, когда происходила комплексная проверка, были назначены и проводились антидиверсионной учения. Не слишком ли много совпадений? и антидиверсионные учения, в ходе которых позволяли закладывать такое количество взрывчатки, комплексная проверка, на выходе уже имела отчет, который должен был засвидетельствовать хищения, и подрывы", – сказала Верещук в эфире Общественного вещателя.