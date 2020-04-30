Нардеп "Слуги народа" Холодов заявил, что не мог вернуться с Кипра из-за подозрения у себя коронавируса

По его словам, тест на COVID-19 ему сделать не смогли.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что вылетел из Украины в Кипр накануне закрытия границ из-за необходимости операции у его сына.

По словам нардепа, он не смог вернуться из-за подозрения у себя коронавируса. Об этом Холодов написал в Facebook.

"Я планировал вернуться сразу после операции - 17 марта. У меня был билет на рейс Ларнака-Киев. В Раде я сижу практически рядом с депутатами Русланом Горбенко и Владимиром Ватрасом, которые одними из первых получили положительные тесты на коронавирус. Рейс в Киев на 17 марта был отменен авиакомпанией", - сообщил он.

По словам Холодова, на Кипре его состояние резко ухудшилось, к нему несколько раз вызывали на дом врачей.

"У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, одышка... Тест на Кипре мне сделать тогда не могли – людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц. Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки", - заявил он.

Холодов решил не эвакуироваться 20 марта, чтобы не нарушать запрет врачей.

"Таким образом я оказался заблокированным за пределами Украины, без физической возможности вернуться в Киев , да еще и с весьма обоснованными подозрениями на COVID-19. Я перенес болезнь достаточно тяжело", - написал нардеп.

Холодов сообщил, что начал искать возможности возвращения только после того, как его состояние улучшилось. Он планирует прилететь эвакуационным рейсом 30 апреля.

Напомним, что Андрей Холодов уже после обращения президента Владимира Зеленского к украинским гражданам с призывом вернуться в страну из-за закрытия границ, выехал на Кипр и с тех пор не возвращался в Украину. Он пропустил пять внеочередных заседаний Рады.