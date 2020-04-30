В Донецкой области обнаружены боеприпасы, которые могли быть использованы для диверсии на мирной части Украины

Сотрудники Донецкого пограничного отряда совместно с другими правоохранителями обнаружили средства военного поражения возле железной дороги.

В границах Волновашского районе неподалеку ж/д полотна был найден ящик с тремя РПГ 22, одним выстрелом к СПГ ПГ-9, одним РГД, одной Ф1, более 220 патронами 5,45 мм и двумя дымовыми шашками. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Все это могло быть использовано злоумышленниками для совершения диверсий на мирной территории Украины", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Боеприпасы изъяты сотрудниками ГУ ГосЧС Украины в Донецкой области.