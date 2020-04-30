В Донецкой области обнаружены боеприпасы, которые могли быть использованы для диверсии на мирной части Украины

Они находились в ящике возле железной дороги.

Сотрудники Донецкого пограничного отряда совместно с другими правоохранителями обнаружили средства военного поражения возле железной дороги.

В границах Волновашского районе неподалеку ж/д полотна был найден ящик с тремя РПГ 22, одним выстрелом к СПГ ПГ-9, одним РГД, одной Ф1, более 220 патронами 5,45 мм и двумя дымовыми шашками. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Все это могло быть использовано злоумышленниками для совершения диверсий на мирной территории Украины", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Боеприпасы изъяты сотрудниками ГУ ГосЧС Украины в Донецкой области.

Напомним, ранее СБУ сообщила о задержании двоих террористов "ДНР" из группы Валерия Бергмана по кличке "Немец". Они причастны к серии диверсий, оба признали вину в совершении терактов.

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