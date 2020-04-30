Экс-нардепа Черненко приговорили к трем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком

Также он обязан уплатить штраф и сумму за проведение судебных экспертиз.

Экс-нардепа Черненко приговорили к трем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком
Александр Черненко
Фото: Макс Левин

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего народного депутата от БПП Александра Черненко к трем годам лишения воли с трехлетним испытательным сроком за незаконное получение компенсации за аренду жилья в Киеве. Об этом пишут "Українські новини".

ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между ним и прокуратурой. Экс-нардеп признал, что незаконно получил около 600 000 компенсации за аренду жилья в Киеве во время его каденции в Раде.

"Соглашение между САП и обвиняемым Александром Черненко – утвердить. Признать Черненко виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением). Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением занимать должности в выборных органах государственной власти сроком на 1 год. Назначить штраф в 17 000 гривен. Освободить его от основного наказания на испытательный срок в 3 года", – отметил судья.

Также бывший парламентарий обязан периодически являться для регистрации или изменения места жительства в орган пробации и не выезжать за границу без согласования.

Также с Черненко взыскали 20 000 гривен за проведение экспертиз.

Коллегия судей отметила, что Черненко сам возместил нанесенный ущерб, добровольно пошел на сделку и совершил преступление единолично, а потому не требуется предоставление разоблачительных показаний в отношении других лиц.

Напомним, следствие установило, что Черненко получил 582 430 гривен компенсации, в то время как у его жены Зоряны Скалецкой было жилье в Киеве, а сам он проживал в населенном пункте неподалеку от столицы.

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