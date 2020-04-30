Счета нардепа Ильи Кивы арестовали по делу Гандзюк

Такая мера задействована для взыскания с него судебного сбора.

Счета нардепа Ильи Кивы арестовали по делу Гандзюк
Фото: Макс Требухов

На счета народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы наложен арест по делу погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

Речь идет об обвинении Кивы в адрес Гандзюк в коррупции, сообщили на странице юридической компании "Миллер" в Facebook.

Еще в июне 2019 года Соломенский райсуд Киева удовлетворил иска отца Екатерины, Виктора, к Илье Киве и ООО "Голдберри" о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также обязал дать опровержение недостоверной информации.

Суд постановил:

  • признать недостоверной информацию, распространенную 2 октября 2018 года Кивой в эфире канала "Эспрессо" такого содержания: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета";
  • обязать Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире канала "Эспрессо";
  • взыскать с Кивы в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1409,60 грн.

22 апреля на исполнение решения Соломенского райсуда государственный исполнитель Днепровского райотдела ГИС Киева одобрил постановление об аресте средств Ильи Кивы для уплаты судебного сбора.

"В случае невыполнения другой части решения суда к Киве будут применены меры, предусмотренные статьей 63 закона "Об исполнительном производстве" в виде штрафа, а потом и открытия уголовного производства", - пояснили в юридической компании.

Если Кива не исполнит решение суда в полной мере, в орган досудебного расследования сообщат о совершении ним уголовного правонарушения.

Напомним, что 27 апреля СБУ и Офис генпрокурор завершили досудебное расследование по делу Екатерины Гандзюк по подозрениям главы Херсонской облрады Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этой облрады Алексея Левина.



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