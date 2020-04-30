Во время вчерашнего боя в Луганской области погиб солдат 93-й бригады

В него попал осколок вражеского снаряда.

Фото: Facebook.com/93OMBr
Во время боя в Луганской области 28 апреля погиб солдат 93-й ОМБр Алексей Лисин, уроженец с. Горькое Запорожской области.

Во время его пребывания на боевом посту в него попал обломок вражеского снаряда, сообщили на странице 93-ей ОМБр Холодный Яр в Facebook.

"Родился 30 марта 1990 года. Почти ровесник государства, за которое погиб", - сообщили побратимы погибшего.

К 93-й бригаде Алексей Лисин присоединился в прошлом году, когда ее воины занимались защитой Авдеевского направления в Донецкой области.

Да армии работал дальнобойщиком в Днепре. Пережил трагедию - потерю родителей из-за пожара в доме.

Фото: facebook.com/93OMBr

У Алексея осталась бабушка, младший брат, старшая сестра и 12-летняя дочь от первого брака, а также любимая девушка Лилия.

"Он был спокойным и добрым. Мечтал скорее вернуться домой к любимой", - поделился побратим Алексея, с которым он нес службу на одной позиции.

Напомним, что за минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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