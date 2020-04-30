С начала суток в зоне ООС оккупанты 8 раз открывали огонь, в том числе из зенитной установки

С начала 29 апреля вооруженные формирования РоSSии 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое ранение.

Неподалеку Верхнеторецкого оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов. Из снайперского вооружения позиции украинских военных обстреляли возле Новомихайловки.

Неподалеку Гнутового оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Защитников Павлополя и Марьинки обстреливали из гранатометов разных систем.

9 мин 82-мм калибра роSSийские наемники выпустили во время обстрела Новотошковского и Орехового. Рядом с Новозвановкой выпустили 15 мин из минометов 120-мм калибра.

"На действия роSSийских наемников украинские военные отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, воины заставили оккупантов немедленно прекратить любую активность", - говорится в сообщении.

Напомним, во время боя в Луганской области 28 апреля погиб солдат 93-й ОМБр Алексей Лисин, уроженец с. Горькое Запорожской области.