В зоне ООС оккупанты обстреляли Новомихайловку, пострадал украинский военный

Его госпитализировали, состояние оценивается как удовлетворительное.

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSии вновь нарушили мирные договоренности и обстреляли позиции украинских защитников в районе Новомихайловки Донецкой области. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"Вследствие вражеского снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Его доставили в медицинское учреждение и оперативно предоставили квалифицированную помощь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что действия вражеских формирований не остались без ответа.

"Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупанта", - подытожили в штабе.

Напомним, что за прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.