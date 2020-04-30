Пристайко будет вести переговоры со странами, которые хотят пригласить украинских заробитчан

"Этих людей ценят за рубежом, своим семьям в Украине они приносят доход".

Пристайко будет вести переговоры со странами, которые хотят пригласить украинских заробитчан
Вадим Пристайко
Фото: Укринформ

Переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Об этом Пристайко сказал в интервью сайту "Сегодня".

"Сегодня премьер-министр уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами об организованных поездках. Мы сейчас пытаемся определить, как организовано дать такую возможность людям, которые хотят работать за рубежом. Этих людей ценят за рубежом, своим семьям в Украине они приносят доход", - сказал вице-премьер.

По словам Пристайко, в правительстве хотели бы, чтобы эти люди остались в Украине и сделали "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы".

"Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовые выехать за тысячи километров от дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", - сказал он.

Пристайко повторил позицию правительства о том, что нет никакой речи о каком-либо запрете на выезд, и заявил, что чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.

По его словам, важно понять разницу между работниками, которые постоянно неорганизованно пересекают украинскую границу, чем усиливают риски угрозы новой вспышки коронавируса, и сезонными рабочими, которые едут за границу на 3-6 месяцев с выполнением условий обсервации и требований безопасности.

В феврале в Минсоцполитики заявили, что за рубежом на постоянной основе работают около 3,2 млн украинцев, а в отдельный период - от 7 до 9 млн человек.

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