Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

Причиной названо оскорбление памяти священника, который умер от коронавируса.

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Протодиакон Андрей Кураев
Фото: rtvi.com

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) патриарх Московский и всея Руси Кирилл издал указ о запрете в священнослужении известного блогера и миссионера протодиакона Андрея Кураева.

Причиной названо оскорбление памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина, передает Интерфакс.

В указе говорится, что оскорбление было публичным и было допущено в день смерти настоятеля. Кураева запретили в служении до рассмотрения его дела епархиальным церковным судом.

Протоиерей Александр Агейкин умер 21 апреля в возрасте 48 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Андрей Кураев комментировал его смерть в соцсетях.

В интервью газете "Московский комсомолец" 28 апреля протодиакон Андрей Кураев, в частности, высказался об отношении к коронавирусу и мерам по ограничению инфекции в РПЦ: "Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны".

Андрей Кураев в свое время был одним из наиболее активных деятелей РПЦ, ратовавших за избрание митрополита Кирилла на Московский патриарший престол. Вскоре после избрания предстоятель повысил диакона Андрея до ранга протодиакона.

В последние годы Кураев стал одним из главных оппонентов многих ведущих представителей духовенства РПЦ, за что в 2014 году был уволен из Московской духовной академии, где долгое время преподавал.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в ИталииУкраинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии
Полиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантинаПолиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантина
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантинаШмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины ШапталаКомандующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины Шаптала
Пропавший замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в КрымуПропавший замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин запретил украинским заробитчанам поездки за границуКабмин запретил украинским заробитчанам поездки за границу
Филарет попросил главу Офиса президента возобновить Киевский патриархат УПЦ в ГосреестреФиларет попросил главу Офиса президента возобновить Киевский патриархат УПЦ в Госреестре
Рада запретила депутатам подавать тысячи поправок к законопроектамРада запретила депутатам подавать тысячи поправок к законопроектам
Кабмин запретил выходить на улицу без документовКабмин запретил выходить на улицу без документов
Конституционный Суд запретил Кабмину урезать зарплату прокуроровКонституционный Суд запретил Кабмину урезать зарплату прокуроров
Чехия закрыла въезд в страну для иностранцев и запретила выезжать своим гражданамЧехия закрыла въезд в страну для иностранцев и запретила выезжать своим гражданам
Трамп запретил въезд в США из ЕвропыТрамп запретил въезд в США из Европы
Госпогранслужба Украины запретила въезд члену партии "Единая РоSSия"Госпогранслужба Украины запретила въезд члену партии "Единая РоSSия"
Нацсовет окончательно запретил трансляцию телеканала RTViНацсовет окончательно запретил трансляцию телеканала RTVi
Израиль запретил въезд в страну туристам из ряда стран ЕС из-за коронавирусаИзраиль запретил въезд в страну туристам из ряда стран ЕС из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости