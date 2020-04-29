Оккупанты обстреляли жилые дома Золотого-4

РоSSийские наемники открыли огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5.

Поддерживаемые РоSSийской Федерацией боевики на Донбассе в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4.

Об этом вечером 29 апреля сообщает пресс-центр штаба ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения. Так, вчера, 28 апреля, в результате вражеского огня было повреждено 3 жилых дома. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В вечерней сводке штаб сообщал, что с начала суток 29 апреля в зоне ООС оккупанты 8 раз открывали огонь, в том числе из зенитной установки.

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